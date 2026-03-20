Nel viaggio a Londra di Piero Ausilio, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci stato spazio anche per approfondire l'argomento riguardante José Gimenez, difensore e capitano dell'Uruguay in scadenza con l'Atletico Madrid (RILEGGI QUI).

L'Inter ha infatti necessità di sostituire due futuri svincolati, Acerbi e De Vrij, forse anche Bastoni se i discorsi col Barcellona andranno avanti. Interessa Muharemovic, ma serve anche gente già "pronta all'uso" e in questo senso l'uruguaiano (31 anni e da 13 nell'Atletico Madrid) può diventare un'opportunità a determinate condizioni.