Riparte la caccia all’Europeo per l'Italia U21. Giovedì 26 marzo (alle ore 18.15) al ‘Carlo Castellani’ di Empoli è in programma la sfida alla Macedonia del Nord, mentre martedì 31 (ore 18.30) è in programma a Boras il match con la Svezia. Il ct Baldini ha convocato 24 Azzurrini, di seguito l'elenco completo:
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);
Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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