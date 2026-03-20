Con Guglielmo Vicario proiettato verso il ritorno in Italia, all'Inter, in casa Tottenham già si lavora al suo successore. E potrebbe essere un portiere sul taccuino dei nerazzurri nella lista dei possibili eredi di Yann Sommer. Secondo Bild, Noah Atubolu è pronto a lasciare il Friburgo per fare il grande salto e l'idea di trasferirsi in Premier League lo stuzzica.

L'estremo difensore 23enne, ex nazionale tedesco U21 e nel giro della Nazionale maggiore è anche un obiettivo degli Spurs e visti i costi potrebbe essere un'ottima opportunità di mercato per rimpiazzare l'ex Empoli. Serve dunque muoversi con i tempi giusti per convincere il portiere a trasferirsi a Londra sponda Tottenham.