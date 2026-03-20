L'Inter è tornata forte su Guglielmo Vicario, già vicino ai nerazzurri tre anni fa e oggi divenuto una delle ipotesi per il dopo-Sommer. Non l'unica, si legge su Tuttosport: restano in piedi le piste che portano a Lunin, Bento, Caprile, Hornicek e Atubolu, ma certamente l'estremo difensore friulano è quello che oggi accontenta tutti.

Avviati da tempo i contatti col portiere, che vorrebbe tornare in Italia ed è nel mirino anche di Juve e Roma (se dovesse partire Svilar). Il Tottenham vorrebbe una cifra tra i 15 e i 20 milioni.