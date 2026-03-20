Il Corriere dello Sport la definisce "la strategia del riposo". E' quella che sta attuando Cristian Chivu, che anche ieri ha lasciato i giocatori lontani da Appiano Gentile, eccezion fatta per Lautaro Martinez e Mkhitaryan che stanno lavorando per recuperare dai rispettivi infortuni.

Per quel che riguarda l'argentino, al massimo potrebbe spuntare una convocazione per domenica, ma non un ruolo da titolare. Oggi verranno verificate le condizioni di Bastoni, ma anche per lui sembra difficile pensare a un posto dal 1'. A meno di sorprese sarà comunque a disposizione.