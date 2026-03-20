Brutte notizie per la Roma. Il centrocampista Manu Koné ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra nella partita di Europa League di ieri sera contro il Bologna. Un infortunio che costringerà il francese a saltare anche il match di Pasqua contro l'Inter: secondo Sky Sport lo stop sarà infatti di almeno un mese. 

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 17:42
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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