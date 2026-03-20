Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il decano degli allenatori italiani Edy Reja ha parlato della situazione in classifica e della distanza tra Inter e partenopei: "I 9 punti dall’Inter sono tanti, però perché mettere limiti alla provvidenza? Il Napoli tenterà di vincerla, poi si metterà comodo ad aspettare i risultati del weekend. Il discorso vale anche per il Cagliari, che non ha alcuna intenzione di sentire il fiato sul collo di chi insegue".