"Il calcio è meraviglioso: l'Inter pensava di aver perso due punti, invece ne ha guadagnato uno". Parlando in conferenza alla vigilia di Milan-Torino, Massimiliano Allegri è tornato così, con una punta di amarezza, sullo scorso turno di campionato, quello che ha visto il Diavolo commettere un passo falso perdendo sul campo della Lazio senza approfittare del pareggio dei nerazzurri con l'Atalanta.

"Discorso scudetto chiuso? L'Inter ha tanti punti di vantaggio, noi ne abbiamo in zona Champions. Quando la matematica dirà che lo scudetto lo ha vinto l'Inter, non potremo più vincerlo", la frase lapalissiana del tecnico livornese.