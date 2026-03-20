Ronald Koeman, ct della Nazionale dei Paesi Bassi, convocato 26 giocatori in previsione delle gare amichevoli con Norvegia ed Ecuador sulla strada verso il Mondiale 2026 (27 e 31 marzo). Nella lista ufficializzata stamattina compaiono anche gli interisti Denzel Dumfries, fresco di recupero dopo il lungo infortunio, e Stefan de Vrij, nonostante il poco minutaggio che gli sta concedendo Cristian Chivu in questa stagione.