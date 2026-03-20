Ronald Koeman, ct della Nazionale dei Paesi Bassi, convocato 26 giocatori in previsione delle gare amichevoli con Norvegia ed Ecuador sulla strada verso il Mondiale 2026 (27 e 31 marzo). Nella lista ufficializzata stamattina compaiono anche gli interisti Denzel Dumfries, fresco di recupero dopo il lungo infortunio, e Stefan de Vrij, nonostante il poco minutaggio che gli sta concedendo Cristian Chivu in questa stagione. 

Sezione: Focus / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 12:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.