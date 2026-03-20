Arrivato a Marsiglia in prestito dall'Inter l'ultimo giorno dello scorso mercato estivo, Benjamin Pavard sta vivendo una stagione altalenante. Dopo un inizio promettente, il difensore francese ha attraversato un periodo difficile, soprattutto a ottobre, quando le sue prestazioni sono state criticate in occasione di diverse sconfitte importanti, sia in Champions League contro lo Sporting Lisbona sia in Ligue 1 contro il Lens.

Queste difficoltà gli sono costate il posto da titolare sotto la guida di Roberto De Zerbi, che alla fine lo ha relegato in panchina. Tuttavia, la situazione del nazionale francese è leggermente migliorata da quando Habib Beye ha preso le redini della squadra, con prestazioni più rassicuranti nelle ultime settimane. Nonostante questo ritorno in forma, sembra improbabile che l'Olympique Marsiglia decida di investire i 15 milioni di euro necessari per trattenere Pavard a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Phocéen, una sua partenza a fine stagione appare lo scenario più plausibile.

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, il classe '96 dovrebbe lasciare il club quest'estate. La fine della stagione rappresenta quindi un'opportunità per lui di chiudere in bellezza e riconquistare la fiducia dei tifosi del Marsiglia. Al di là del suo futuro con il club, Pavard ripone grandi speranze anche nella sua carriera internazionale. I prossimi mesi saranno cruciali se vorrà mantenere il suo posto nella nazionale francese, con i Mondiali saldamente nel mirino. Poi, la questione potrebbe tornare nelle mani dell'Inter.