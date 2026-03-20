L'ex ciclista Mario Cipollini, vincitore del Mondiale nel 2002, non ha mai nascosto la sua simpatia per il nerazzurro. Nella lunga chiacchierata con TMW racconta come si è avvicinato all'Inter: "Non sono intenditore e neanche troppo appassionato di calcio, mi ci sono avvicinato un po’ perché ero amico di Ronaldo il Fenomeno, in questo modo sono stato attratto dal mondo Inter. Dopo la vittoria di una tappa al Giro d’Italia mi misi la sua maglia e fui battezzato come interista. In realtà, però, sono a favore di tutte le squadre del calcio italiano e rimango un osservatore esterno".

Però si sarà fatto un'idea sul vantaggio dell'Inter sul Milan.

"Beh, il vantaggio è talmente consistente che in questo momento, facendo un paragone col ciclismo, basta tenere il margine sugli altri. Ci sono momenti in cui uno deve stringere di più i denti e dei momenti in cui deve sfruttare le discese. Il gap è notevole, mi pare quello che crea Pogacar nelle sue vittorie".