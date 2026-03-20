Il Corriere dello Sport dedica oggi un articolo sulle capacità comunicative di Cristian Chivu, grazie alla conoscenza di diverse lingue. Rumeno, italiano, inglese e olandese in maniera fluente, ma anche una comprensione (pur senza parlarle) di base di spagnolo, francese e tedesco.

Delle quattro più conosciute l'olandese è la più arrugginita: in fondo ha lasciato Amsterdam nell'estate 2003, pur dopo quattro anni. La capacità di parlare più lingue aiuta eccome Chivu avendo tante nazionalità con cui doversi confrontare in spogliatoio. L'inglese è quello che più lo aiuta, soprattutto quando arrivano i nuovi (l'intervista di Bisseck a Kicker in cui racconta delle iniziali difficoltà con Inzaghi è emblematica in tal senso). Con Sucic e Diouf fin dall'inizio ha parlato inglese, qualche difficoltà in più con Luis Henrique (che non lo sa) ma in soccorso è arrivato Carlos Augusto e ora anche l'ex Marsiglia comunica col tecnico in italiano, lingua ufficiale anche nelle riunioni tecniche.

In inglese Chivu si fa capire anche in partita con arbitro e collaboratori, nonché con alcuni colleghi, come Fabregas dopo l'ultimo Como-Inter.