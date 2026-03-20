Con il passaggio vincente a Pio Esposito durante Inter-Atalanta, Nicolò Barella è arrivato a quota 56 in tutte le competizioni: dal 2014-15 nessuno ha fatto meglio all'Inter. Ora il centrocampista, come si legge sul Corriere dello Sport, si sta dedicando a un lavoro fisico verso il rush finale della stagione, in modo da recuperare la miglior condizione possibile. Ha davanti sia i playoff mondiali con l'Italia che campionato e Coppa Italia con l'Inter.

Dovesse vincere lo Scudetto coi nerazzurri, Barella sarebbe al terzo in carriera. Va verso una sfida contro una squadra, la Fiorentina, a cui ha segnato tre volte in carriera di cui due al Franchi. Per ora, in stagione, ha centrato il bersaglio solo contro la Cremonese in casa.