Ospite nel podcast de La Gazzetta dello Sport, Tutti teorici, Giampiero Ventura ha parlato anche della situazione della nazionale italiana. "Non ci vuole Einstein. Fai delle riflessioni e vedi che nel 2006 vinci i Mondiali, nel 2010 esci al primo turno, nel 2014 esci al primo turno. Nel 2018 e 2022 non ti qualifichi e nel 2024 fai uno dei peggiori Europei della storia. C'è stato l'Europeo vinto da Mancini che è stato l'eccezione".

"Son passati otto allenatori, il problema allora non è l'allenatore, è il sistema. Quando non ci qualifichiamo si parla per tre giorni di cambiare il sistema, poi al quarto si parla di campionato e il sistema resta uguale".