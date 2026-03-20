Secondo test match del 2026 per la Nazionale italiana Under 16 che, dopo aver affrontato il Belgio a febbraio – un pareggio per 1-1 e un netto successo per 6-0 a Riano –, tornerà in campo per un doppio confronto amichevole di lusso contro i pari età della Germania, in programma venerdì 27 marzo (ore 18, diretta su Vivo Azzurro TV) e lunedì 30 marzo (ore 11) allo stadio comunale ‘Giovanni Chiggiato’ di Caorle, in provincia di Venezia.

Per l'occasione, il tecnico Manuel Pasqual ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno nella mattinata di martedì 24 marzo a Caorle.

L’ELENCO DEI CONVOCATI: 

PortieriUmberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);
DifensoriEttore Bagnara (Inter), Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Union Brescia), Giuseppe Cafasso (Lecce), Lorenzo Damonte (Genoa), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus);
Centrocampisti: Noham Blandina (Club Brugge), Mattia Guaglianone (Roma), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa), Gabriele Tufaro (Juventus);
Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Michele Elena (Lazio), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).

Sezione: Giovanili / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 16:02
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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