Nessuna scelta tecnica da parte del CT della Nazionale Rino Gattuso nei confronti di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham, in odore di trasferimento all'Inter, non è stato convocato per i playoff mondiali a causa di un problema fisico. 

L'estremo difensore classe '96 svolgerà accertamenti nelle prossime ore col suo club e per questo motivo il CT ha deciso di convocare Alex Meret.

Sezione: Focus / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 14:07
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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