In Spagna il nome di Alessandro Bastoni continua a essere accostato al Barcellona, ma dopo l'improvvida uscita della Gazzetta dello Sport per cui l'Inter avrebbe potuto accettare anche 50 milioni per lui, la cifra è stata da più parti corretta verso il doppio, 100 milioni. Un 'adeguamento' che in casa catalana è stato visto con scarso entusiasmo, essendo una cifra impensabile da spendere per un giocatore la prossima estate.

Estadio Deportivo, in tal senso, evidenzia come il nerazzurro non sia l'unica opzione valutata dai blaugrana. A costi più abbordabili ci sarebbero Pau Torres, spagnolo in forza all'Aston Villa e Nico Schlotterbeck, potenziale parametro zero dal Borussia Dortmund per il quale c'è comunque la forte concorrenza del Real Madrid.