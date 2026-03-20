Lautaro Martinez scalpita, ma il suo ritorno in campo dovrebbe avvenire nel giorno di Pasqua, secondo La Gazzetta dello Sport. Ieri l'attaccante era ad Appiano Gentile ad allenarsi insieme a Mkhitaryan (per gli altri era previsto il giorno libero).

Non si rischierà nulla, anche perché dopo Fiorentina-Inter l'argentino avrà le due settimane di sosta per allenarsi al meglio e "puntare" la Roma. Troppo importante poter avere il miglior Lautaro Martinez in vista del rush finale di stagione.