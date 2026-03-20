Intervistato da Tuttosport per parlare di Milan-Torino, Marco Simone ha parlato così delle residue chance di scudetto dei rossoneri, che nella scorsa giornata anziché rosicchiare due punti all'Inter hanno finito per perderne uno, complice il ko sul campo della Lazio: Purtroppo c'è stato lo scivolone dell'Olimpico che ha un po’ spento questa possibilità di andare a disturbare l'Inter - le parole dell'ex attaccante -. Se i rossoneri vincessero e i nerazzurri perdessero a Firenze... Sinceramente però l'Inter è una squadra forte e credo che si faccia fatica a pensare che possa perdere molti punti in questa fase".