Ospite della trasmissione '30° Minuto' di Italia7, l'ex difensore dell'Inter Fabio Galante torna sull'uscita dalla Champions League della squadra di Cristian Chivu: "Sia all'andata che al ritorno non ha giocato bene. C'è stato molto rammarico nell'ambiente. Dispiaciuti, ma vedendo che comunque sono primi in campionato e in semifinale di Coppa Italia la cosa potrebbe passare in secondo piano. La Fiorentina ha passato il turno in Conference anche se in maniera non facile. In Europa nulla è scontato. La brutta figura è sempre dietro l'angolo in queste competizioni".

Relativamente alla situazione dell'organico nerazzurro, Galante aggiunge: "L'assenza di Lautaro Martinez si sentirà. Chiaro che è pesata e sta pesando. Oltre le prestazioni, sta pesando anche nella squadra, perché lui è il capitano, un leader. Inoltre, fa giocare meglio i compagni. Così come Hakan Calhanoglu a centrocampo. Quando ti manca il campione tutta la squadra ne risente un minimo. Come arriva al Franchi? Con la consapevolezza che mancano 9 partite alla fine e 27 punti a disposizione. Non è così scontata la vittoria del campionato, quindi deve dare tutto. Ha tre partite molto delicate tra Fiorentina, Roma e Como. Per i viola è importante per dare continuità agli ultimi risultati. Poi, per entrambi, è difficile fare tanti calcoli: serve andare in campo e dare il massimo ogni partita".