A margine del sorteggio di Copa Libertadores e Copa Sudamericana, ad Asunción, Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol, ha lanciato una frecciata alla Spagna, in seguito all'annuncio della cancellazione della Finalissima, dopo che le varie parti in causa non hanno trovato la quadra sulla sede in cui disputare la partita: "Se diamo per scontata la vittoria a tavolino, l'Argentina è due volte campione della Finalissima (l'Albiceleste vinse la prima edizione a Wembley contro l'Inter, ndr) - le sue parole a DSports -. Dobbiamo crederci. L'erba del vicino non è sempre più verde. Sapete chi è il due volte campione? Siamo i due volte campioni della Finalissima, loro non si sono presentati".
Sezione: News / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 13:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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