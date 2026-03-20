Ex calciatore ad alto livello, oggi allenatore e opinionista a Sky DE, Dietmar Hamann ha commentato le recenti convocazioni di Julian Nagelsmann per le partite amichevoli contro Svizzera (27 marzo) e Ghana (30 marzo), preambolo della lista ufficiale per il Mondiale: "Si tratta di avere buoni giocatori e due giocatori per ogni posizione. Probabilmente abbiamo avuto rose peggiori. Ci sono molti calciatori di grande talento. Se si crea coesione, possono accadere cose meravigliose. L'ho sperimentato personalmente ai Mondiali del 2002 (la Germania arrivò seconda, ndr)".

Nella lista del CT manca Yann Bisseck, che in una recente intervista si era candidato per un posto con la Nazionale tedesca. Un'assenza che non convince Hamann: "Bisseck è tornato a essere un titolare fisso nell'Inter da dicembre. È incredibilmente forte di testa e sappiamo quanto siano importanti i calci piazzati. Se hai bisogno di un gol nei minuti finali, puoi schierarlo in attacco. Mi sarebbe piaciuto averlo in rosa".