Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN degli obiettivi dei partenopei, soffermandosi sul cammino complessivo: "La cosa straordinaria in questi 7 mesi è stata rimanere sempre tra le prime in grandissima emergenza. Ci giochiamo un posto Champions, diventa importante e non è scontata per nessuno. C'è chi sta spingendo da dietro, dobbiamo fare grande attenzione e ottenere questo obiettivo che avrebbe grande importanza vista la stagione. C'è anche la Supercoppa: sarebbe perfetto per il Napoli vincere un trofeo e qualificarsi in Champions ogni anno".