Hakan Calhanoglu guiderà, da capitano, la nazionale turca ai playoff europei che assegnano gli ultimi posti per il Mondiale 2026. Il centrocampista dell'Inter, che domenica sarà a Firenze dopo aver recuperato totalmente dall'ultimo infortunio, è stato convocato da Vincenzo Montella per la semifinale con la Romania. In caso di passaggio del turno, la Turchia se la vedrà con Slovacchia o Kosovo.

Sezione: Focus / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 13:09
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.