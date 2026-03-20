L'esclusione di Guglielmo Vicario dalla lista dei 28 convocati di Gennaro Gattuso, ct della Nazionale italiana, per i playoff Mondiali non è di natura tecnica. Secondo quanto svela Gianluca Di Marzio, infatti, il portiere del Tottenham, obiettivo di mercato dell'Inter, verrà sottoposto a un intervento per ernia nella giornata di lunedì, prima di osservare un periodo di riposo nelle  settimane successive.

Sezione: News / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 16:16
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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