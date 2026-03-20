Il viaggio a Londra di Piero Ausilio e Dario Baccin è servito per un summit tra direttori sportivi, manager e agenti che hanno approfittato di una due giorni di calcio in Champions League nella città londinese (in cui si giocavano Tottenham-Atletico Madrid, Chelsea-Psg e Arsenal-Bayer Leverkusen) per incontrarsi e magari iniziare a porre le basi per qualche affare.

Nel caso dell'Inter, come si legge La Gazzetta dello Sport, i due dirigenti non hanno presenziato solo alla gara tra i gunners e i tedeschi perché in contemporanea con Chelsea-Psg, ma è stata soprattutto la partita nella tana degli Spurs quella che ha fatto notizia. Al fianco del ds e del vice ds nerazzurro si è infatti affacciato Gabriele Giuffrida, procuratore di Guglielmo Vicario, obiettivo ormai quasi dichiarato.

Vicario ha un contratto in scadenza nel 2028 col Tottenham, dopo tre anni sembra deciso a lasciare l'Inghilterra. La cifra per acquistarlo non dovrebbe essere superiore ai 20 milioni di euro, magari da raggiungere attraverso semplici bonus. Ad oggi l'Inter ritiene l'estremo difensore italiano quello che dà più garanzie, rispetto agli altri in corsa (vengono menzionati Caprile e Lunin). In più, a Chivu piace sin dai tempi di Empoli e ad Appiano Gentile avrà tanti compagni di nazionale.