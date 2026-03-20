La possibilità di arrivare o meno a Guglielmo Vicario, per l'Inter, dipenderà molto dalle richieste del Tottenham, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Ad oggi i londinesi sono comunque impegnati in una lotta per non retrocedere in campionato e sono stati appena eliminati dalla Champions League.

Vicario non è comunque l'unica opzione. Restano in piedi le idee che portano a Carnesecchi, ma anche ad Alisson, a cui sta pensando anche la Juventus. Senza dimenticare Lunin, dal Real Madrid. In calo, invece, le quotazioni di Caprile.