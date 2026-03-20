"Sto costruendo uno stadio e voglio che sia un prodotto italiano. Banche italiane che lo finanziano, aziende italiane che competono per i naming rights, commercio e hospitality italiani intorno". Lo ha detto Gerry Cardinale, proprietario del Milan, parlando al Financial Times.

Un progetto che i rossoneri stanno portando avanti con l'Inter di Oaktree non senza complicazioni burocratiche: "Negli Stati Uniti potrei farlo nel sonno - dice Cardinale -. Qui non è il mio ecosistema: ci sono barriere linguistiche, politiche e culturali -. Mi piacerebbe arrivare al punto in cui, se avrò costruito abbastanza credibilità, potrò andare a Roma, sedermi con Meloni o con chiunque altro e dire: guardate, costruiamo un piano per rilanciare la Serie A. Facciamo della Serie A una delle più grandi esportazioni dell’Italia".