Anche dopo giorni di distanza dalla decisione di non disputare la partita, continua la polemica generata dalla CONMEBOL in merito alla Finalissima fra Argentina e Spagna. A margine del sorteggio per la composizione dei gironi della Copa Libertadores e Sudamericana, il presidente della Confederazione Alejandro Dominguez ha giocato al rialzo ai microfoni di Radio La Red parlando di Argentina vincitrice della Coppa, viso che "la Spagna non si è presentata". Dominguez ha aggiunto in seguito che la Nazionale campione del Mondo in carica è pronta a giocare la Finalissima "in qualsiasi posto".

Più tardi, in un dialogo con la stampa, il presidente è tornato sull’argomento e ha spiegato: "Siamo sempre tutti insieme, è la politica che è stata instaurata. Nella CONMEBOL abbiamo una forza: siamo un blocco. Siamo molto ricchi in storia, nel calcio e nella popolazione, ma, agli effetti politici, abbiamo pochi voti. Per andare in Argentina avevo due motivi: parlare con il presidente dell’AFA Claudia Tapia per informarmi su tutto quello che stava succedendo e risolvere questa situazione della Finalissima, che non ha avuto il finale che volevamo. Noi siamo disposti a giocare in campi piccoli e grandi".