Dall'Inter alla Grecia. È lo scenario che attende nei prossimi giorni a Christos Alexiou: il difensore dell'Inter U23 è stato convocato nella nazionale greca Under 21 per gli impegni della prossima settimana. Il classe 2005 prenderà parte alle due partite di qualificazione agli Europei U21 contro Malta e Germania.

Sezione: News / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 20:41
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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