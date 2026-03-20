Manu Koné è destinato a rimanere fermo per un po' di tempo, però in casa Roma si attende con impazienza il ritorno di Matias Soulé. Secondo il quotidiano Il Tempo, l'attaccante argentino, al momento bloccato dalla pubalgia, si avvicina al rientro in gruppo: già all'inizio della prossima settimana dovrebbe esserci un primo approccio, per poi sfruttare il periodo di sosta del campionato per riassestarsi completamente e magari strappare una convocazione per la gara di Pasqua a San Siro contro l'Inter. 

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 19:43 / Fonte: Siamolaroma.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture