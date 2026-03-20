La Polonia va a caccia di un posto al prossimo Mondiale e lo farà anche contando sull'apporto di Piotr Zielinski. Il centrocampista dell'Inter è nella lista dei convocati del commissario tecnico Jan Urban per il ritiro di marzo: in agenda c'è la semifinale playoff contro l'Albania, in programma giovedì 26 marzo.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie. 🇵🇱 pic.twitter.com/sDV6opdRy7 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 20, 2026