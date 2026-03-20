La Polonia va a caccia di un posto al prossimo Mondiale e lo farà anche contando sull'apporto di Piotr Zielinski. Il centrocampista dell'Inter è nella lista dei convocati del commissario tecnico Jan Urban per il ritiro di marzo: in agenda c'è la semifinale playoff contro l'Albania, in programma giovedì 26 marzo.  

Sezione: News / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 16:44
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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