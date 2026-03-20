La scelta di Cristian Chivu di far riposare i giocatori durante la settimana con partite in calendario, come accaduto anche ieri, è figlia di un ragionamento ben preciso. Secondo Tuttosport l'intento dell'allenatore dell'Inter è quello di non caricare di allenamenti e pressione la squadra, alle prese col doppio obiettivo Scudetto-Coppa Italia.

D'altronde anche Ancelotti aveva teorizzato al Real Madrid la possibilità di dare qualche giorno di vacanza a chi giocava troppo per provare a staccare. E lunedì scorso Guardiola ha scelto di concedere un giorno di riposo ai giocatori alla vigilia della sfida con le merengues.