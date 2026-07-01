"I miei colori, la mia casa. Ancora insieme a lottare per ogni traguardo. Forza Inter!" Un messaggio semplice, come alla fin è lui. Henrikh Mkhitaryan ha voluto commentare così l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter del rinnovo annuale del centrocampista armeno. Una notizia che era nell'aria da tempo ma che oggi, 1° luglio, è stata confermata. Alla fine Mkhitaryan ha scelto di mettersi in gioco per un'altra stagione invece di dire addio al calcio giocato, per aiutare "la sua casa" nella ricerca di nuovi titoli.

Sezione: Focus / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 13:21
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.