"I miei colori, la mia casa. Ancora insieme a lottare per ogni traguardo. Forza Inter!" Un messaggio semplice, come alla fin è lui. Henrikh Mkhitaryan ha voluto commentare così l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter del rinnovo annuale del centrocampista armeno. Una notizia che era nell'aria da tempo ma che oggi, 1° luglio, è stata confermata. Alla fine Mkhitaryan ha scelto di mettersi in gioco per un'altra stagione invece di dire addio al calcio giocato, per aiutare "la sua casa" nella ricerca di nuovi titoli.

Il miei colori, la mia casa.

Ancora insieme a lottare per ogni traguardo. Forza @Inter ! https://t.co/aZLmZ1hXfZ — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) July 1, 2026