Pochi minuti fa Leon Jakirovic è atterrato all'aeroporto di Milano Linate, iniziando concretamente la sua nuova avventura calcistica all'Inter. Il fresco 18enne, accompagnato dall'entourage e dalla madre, come da programma è arrivato stasera nella sua nuova città e domani sosterrà le visite medico-sportive prima di firmare un contratto di 5 anni e mezzo con i nerazzurri.

Jakirovic, difensore, arriva dalla Dinamo Zagabria e per il resto della stagione sarà al servizio di Stefano Vecchi nella U23. A seguire le sue prime immagini 'milanesi', raccolte dall'inviato Simone Togna.