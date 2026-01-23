Oggi Inter-Pisa, match valido per la 22a giornata di Serie A. Le ultimissime di formazione e le probabili scelte di Chivu. Spazio anche al calciomercato. Oggi le visite di Jakirovic, riapertura per Mlacic e attesa per Perisic.

Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
