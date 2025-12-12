Uno dei nomi più interessanti annotati sulla lista degli obiettivi dell'Inter è quello di Giovane, attaccante di fantasia che si sta mettendo in mostra in questa primo anno di carriera in Italia con la maglia dell'Hellas Verona. Intercettato dai colleghi di TMW all'uscita dall'Assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi a Milano, il presidente gialloblu Italo Zanzi ha preferito dribblare sulla possibile partenza del brasiliano nella sessione di mercato di gennaio.

"Se è possibile blindare Giovane e altri gioielli per gennaio? Adesso pensiamo solo a domenica, ci sarà sicuramente tempo per pensare al mercato" la replica ai cronisti del numero uno dell'Hellas, che lascia aperto qualsiasi scenario.