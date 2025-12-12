Parlando con i cronisti a margine dell'Assemblea di Lega odierna, Giovanni Carnevali ha allontanato i rumors di mercato circolati sul conto di Tarik Muharemović, difensore classe 2002 del Sassuolo, finito nel mirino di alcune big di Serie A, tra cui l'Inter: "Noi non abbiamo parlato con altri club, sentiamo dire che c'è interesse - le parole dell'amministratore delegato neroverde -. Sappiamo solo che ha grandi qualità e giocatori in quel ruolo non ce ne sono tanti così. Al momento non c'è alcuna trattativa con altri club. Noi puntiamo sui giovani, è la nostra caratteristica: abbiamo ragazzi molto interessanti".