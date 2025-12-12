Dopo aver certificato il passaggio alla seconda fase grazie al rotondo 5-0 rifilato al Liverpool, l'Inter Primavera di Benito Carbone oggi ha scoperto la sua avversaria ai sedicesimi di finale di Youth League: il sorteggio di Nyon ha abbinato il Colonia ai nerazzurrini che si giocheranno il passaggio del turno in gara secca, in trasferta, in Germania con data ancora da definire (3 o 4 febbraio). Il quadro completo: 

Chelsea-PSV

Benfica-Slavia Praga

Bruges-Monaco

Real Madrid-Olympique Marsiglia

Villarreal-Bayer Leverkusen

Athletic Bilbao-Eintracht Francoforte 

Dinamo Kiev-Atletico Madrid

Maccabi Haifa-Barcellona

Betis Siviglia-Tottenham

Helsinki-Manchester City

AZ Alkmaar-Borussia Dortmund

Puskas Akademia-Sporting Lisbona

Dinamo Minsk-PSG

Colonia-Inter

Legia Varsavia-Ajax

Zilina-Liverpool 

