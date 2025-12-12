Nella suggestiva atmosfera del 'Talent Garden Calabiana', ieri la famiglia Inter si è ritrovata insieme al Top Management, alle squadre nerazzurre e allo staff per il tradizionale scambio di auguri di Natale.

A dare il benvenuto ai dipendenti e ai tesserati del club, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta insieme agli allenatori della Prima Squadra maschile e femminile Cristian Chivu e Gianpiero Piovani e al tecnico dell’U23 Stefano Vecchi.

La serata è stata arricchita da un vero e proprio spettacolo presentato da Chiara Baschetti e introdotto dalla 'The St.Regis Orchestra' che ha visto esibirsi sul palcoscenico il talento dell’edizione 2025 di X Factor Piercesare Fagioli, in arte “PierC”.

Tanti gli ospiti e gli Inter Friends presenti, che hanno trascorso un momento di festa condivisa all’insegna dello spirito natalizio e del senso di appartenenza ai colori nerazzurri.