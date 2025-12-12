Il capolavoro balistico con cui ha aperto il tabellino di Verona-Inter 1-2 vale a Piotr Zielinski un altro premio. Dopo aver vinto l'Iliad Goal of the Month di novembre per la Serie A, la perla del polacco è stata scelta dai tifosi nerazzurri come miglior rete dello scorso mese. 

