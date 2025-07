Chivu intende preparare un'Inter non solo anche con un piano B, ma pure C e D. E allora occorrono giocatori in grado di adeguarsi anche in corsa a sistemi di gioco differenti. Secondo il Corriere dello Sport, da questa esigenza tattica nasce la volontà di andare a prendere sul mercato un quinto attaccante che possa consentire proprio modifiche in tal senso.

Assodato il concetto dell'uscita di Taremi, il nome che sta rimbalzando nelle ultime ore è quello di Lois Openda, attaccante belga del Lipsia. Openda è una seconda punta in grado di svariare su tutto il fronte offensivo e, quindi, utilissimo nel fornire all'allenatore possibili soluzioni alternative alla fase d'attacco. "È veloce e, nelle sue corde, ha l’uno contro uno - spiega il Corsport -. E, saltando l’uomo, si crea la superiorità, situazione che si è vista poco negli ultimi anni in casa nerazzurra. Openda, invece, non è un esterno di ruolo e nemmeno un trequartista. Ma è in grado di partire da una posizione più laterale, come di sistemarsi dietro una prima punta che gli faccia da riferimento e a cui appoggiarsi, tenendo sempre la porta avversaria di fronte. Insomma, ha le doti e le qualità per garantire a Chivu ciò che vuole. E, infatti, l’Inter lo ha inserito nella sua lista dei candidati: non è da solo, ma certamente è ai primi posti delle preferenze nerazzurre. Non sarà semplice perché il Lipsia è abituato a far pagare caro i propri gioielli. Tuttavia, la speranza di viale Liberazione è che non si superi la valutazione di 30-35 milioni per il cartellino".

Openda - come riferisce il quotidiano romano - naturalmente sarebbe il collega di una prima punta (Lautaro o Pio Esposito) in un attacco a due, ma funzionerebbe per caratteristiche anche con Thuram e, inoltre, potrebbe anche partire da sinistra in un 3-4-2-1 alle spalle di un'unica punta.