Capitolo Richard Ríos. Il centrocampista colombiano, entrato nelle cronache dell'Inter per l'eventuale post-Calhanoglu, è in chiusura con la Roma. Il club capitolino si è inserito fortemente nella corsa al venticinquenne del Palmeiras, club che ha tentato di resistere alle incursioni giallorosso, tenendo ferma l'asticella delle pretese. Ma secondo Sportmediaset c'è un cavillo che può far svoltare la situazione: il giocatore infatti detiene il 10% del suo cartellino, il che vorrebbe dire che il costo della sua valutazione potrebbe diminuire. La Roma resta ferma sull'offerta per 25 milioni, ma l'affare potrebbe chiudersi tra 27 e 28 milioni.