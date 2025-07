La dirigenza dell'Al-Hilal ha inviato una lettera alla Federazione calcistica dell'Arabia Saudita, nella quale ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi ufficialmente dalla Supercoppa Saudita, in programma a Hong Kong dal 19 al 23 agosto. Secondo fonti di Al Jazeera, i giocatori dell'Al-Hilal hanno citato nella loro lettera alcune giustificazioni che ritengono sufficienti per non prendere parte alla manifestazione, prima tra tutte la grande stanchezza di cui soffrono a causa della lunga stagione calcistica appena conclusa, durante la quale hanno partecipato a un gran numero di competizioni, ultima delle quali il Mondiale per club.

A questo va aggiunta la partecipazione della stragrande maggioranza dei loro giocatori sauditi e stranieri agli impegni con le loro nazionali, e la conseguente breve vacanza concessa loro di "soli 21 giorni", che Simone Inzaghi, allenatore della squadra saudita, ritiene del tutto insufficienti, soprattutto perché la squadra ha in programma anche diverse partecipazioni alla nuova stagione e un gran numero di membri della squadra necessita di programmi di cura e riabilitazione. La Federazione calcistica, a sua volta, ha inoltrato la lettera del club alle commissioni competenti all'interno dell'associazione affinché la studino e prendano la decisione appropriata, che si prevede non superi una sanzione pecuniaria.