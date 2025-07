Sono state 53 le partite giocate da Lautaro con la maglia dell'Inter nella passata stagione, sfondando anche il muro dei 4mila minuti. Aveva bisogno di riposo il Toro, che si sta ricaricando in vista della nuova avventura con Chivu in panchina.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il 26 luglio scatterà il ritiro anche per i reduci del Mondiale e il capitano è atteso da compiti importanti che di riflesso fanno parte anche del suo status. "Il primo obiettivo è quello di ricompattare lo spogliatoio, ricomponendo anzitutto la spaccatura con Calhanoglu, per tracciare una riga e mettersi definitivamente alle spalle l’ultima annata con le annesse frizioni venute a galla a Charlotte - si legge -. Soltanto così sarà possibile sostenere e agevolare il lavoro di Chivu nell’inizio di un nuovo corso".

Proprio in tal senso, quindi, sarà indispensabile il ruolo attivo di Lautaro, visto che il romeno ha all'attivo appena 13 panchina in Serie A. Servirà un esempio, un leader, una guida: l'argentino sa essere tutto ciò. Il collante tra la vecchia guardia e il plotone di nuovi come Sucic, Luis Henrique, Pio Esposito e Bonny (per ora).