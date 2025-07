Nico Paz sembra destinato a rimanere in Serie A almeno per un'altra stagione. Il Real Madrid - riferisce Fabrizio Romano su X - ha confermato al Como che non attiverà la clausola di riacquisto da 8 milioni di euro per il fantasista argentino: è arrivata anche una comunicazione ufficiale. Come anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI), il club madrileno aveva tempo fino al 15 luglio per riportare il classe 2004 alla Casa Blanca.

"Il Como ha intenzione di tenere Paz quest'estate e poi il Real avrà una clausola di riacquisto di 9 milioni di euro di dollari per la prossima estate", ricorda il giornalista.

🚨🇦🇷 Real Madrid confirmed to Como that they won’t activate €8m buy back clause for Nico Páz, also formal communication has arrived.



Como plan to keep Páz this summer and then Real will have €9m buy back clause for next summer.



