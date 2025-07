Non solo giovani, ma anche profili con esperienza. Va in questa direzione l'idea emersa nelle ultime ore in casa Inter: Granit Xhaka, centrocampista pronto a lasciare il Bayer Leverkusen e nuova pista in caso di eventuale post Hakan Calhanoglu. Dopo il lungo corteggiamento del Milan e l'interesse della Juventus, lo svizzero trova estimatori anche in Viale della Liberazione, assicura oggi La Gazzetta dello Sport. La pista Calha-Galatasaray al momento resta di difficile risoluzione, ma il club nerazzurro deve comunque cautelarsi: il gradimento per Ederson resta forte, ma il fatto che l'Atalanta non si schiodi dalla richiesta di 60 milioni sta spingendo la dirigenza a muoversi anche su altri fronti.

"Ben più economica e 'pratica' l’opzione del capitano della nazionale svizzera, anche perché per una cifra umana, compresa tra 12 e 15 milioni, potrebbe essere portato a Milano - scrive la rosea -. E poi garantirebbe l’affidabilità di Hakan in mezzo al campo in un triennio, arco temporale per un possibile nuovo contratto". Tanto, però, dipenderà dall'eventuale partenza del regista turco: i nerazzurri hanno fissato il prezzo a circa 25-30 milioni di euro e restano in attesa di offerte, ma la permanenza di Calhanoglu non dispererebbe l'Inter perché "i rapporti con Lautaro e compagnia possono essere ricomposti senza altri scossoni". Xhaka lascerà Leverkusen dopo l'addio di Xabi Alonso: sul suo tavolo c'è anche una ricca proposta araba, ma lo svizzero è "lusingato dall’interesse di un’altra milanese".