È sempre Giovanni Leoni l'obiettivo numero uno del mercato estivo dell'Inter. Un gradimento confermato anche da Javier Zanetti ai microfoni di Mediaset, poco prima della finale del Mondiale per Club: "È un giovane molto interessante, vediamo se c’è questa possibilità".

Come sottolinea Tuttosport, il centrale del Parma, classe 2006, è l’unico nome richiesto espressamente da Cristian Chivu per la difesa, e a quanto pare mette d’accordo tutta la dirigenza interista. In lui molti vedono un potenziale nuovo Bastoni, un giovane difensore con grandi margini di crescita, ma già dotato di personalità, tecnica e visione da centrale moderno.

L’Inter ha già deciso di destinare il tesoretto ricavato dalle cessioni proprio per formulare l’offerta al Parma. I ducali, però, tengono alta l’asticella: la valutazione parte da 40 milioni di euro, ma grazie agli ottimi rapporti tra i due club, la sensazione è che si possa trovare un’intesa intorno ai 30 milioni, magari includendo una contropartita tecnica.

I fondi per arrivare a Leoni, però, devono prima essere raccolti. In tal senso, domani potrebbe essere una giornata importante con la probabile cessione di Sebastiano Esposito al Cagliari, operazione da 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Una mossa che avvicinerebbe l’Inter all’obiettivo, in attesa di sbloccare anche altre uscite. Sul fronte Aleksandar Stankovic, continua il braccio di ferro con il Club Brugge: il cartellino del centrocampista è valutato 10 milioni, ma manca ancora l’accordo su cifre e modalità della clausola di recompra, elemento chiave per l’Inter che vuole mantenere il controllo sul talento figlio d’arte.