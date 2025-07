Dopo i primi allenamenti della nuova stagione, Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter Women, presenta l'annata che attende le nerazzurre ai microfoni di Inter TV:

Quali sono le sue sensazioni?

"Sempre positive, perché ritrovo tante ragazze che c'erano lo scorso anno e abbiamo inserito tante giocatrici nuove che scopriremo cammin facendo. Ma le sensazioni sono sicuramente molto positive".

Quali sono i punti sui quali imposterà la preparazione per un'annata lunga e impegnativa?

"Dobbiamo ripartire dagli ultimi sei mesi della scorsa stagione, quando siamo riusciti ad alzare l'asticella. Quello deve essere un punto di partenza per fare meglio rispetto allo scorso anno, il che vorrebbe dire vincere lo Scudetto. Io non voglio dirlo, perché sappiamo che dobbiamo lavorare con grande umiltà, sudore e intensità. Le ragazze devono capire che siamo l'Inter, dobbiamo fare bene il che non significa buttare fumo negli occhi ai tifosi ma spostare il paletto ogni settimana".

Quanto è importante trovare il giusto equillibrio nel gruppo?

"Le ragazze dello scorso anno sanno come lavoriamo; noi dello staff dobbiamo alzare l'asticella pensando di fare ogni giorno qualcosa di più. Le giocatrici nuove che arriveranno non avranno problemi a inserirsi in questo gruppo di brave ragazze, con molta umanità ed empatico. Ci metteranno un secondo per entrare in sintonia con le compagne e lo staff".

Quale ruolo deve avere Inter Women nel panorama femminile nazionale e internazionale?

"Dobbiamo migliorare giorno dopo giorno. Non è facile, dobbiamo partire a fari spenti con la fame di una squadra che deve salvarsi ma consapevole di essere molto forte".

Che messaggio rivolge ai tifosi?

"Di starci vicini, di aiutare noi e le ragazze in un percorso ricco di partite. Si è aggiunta anche la Champions, opportunità che accogliamo con grande piacere. I tifosi sono parte integrante del progetto, con loro abbiamo una marcia in più".