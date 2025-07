Ancora incerto il futuro prossimo di Giacomo Gabbiani, goleador dell'ultimo campionato Primavera 1 con 28 gol e 9 assist con la maglia della Cremonese. Nel frattempo, Gabbiani oggi ha preso parte al primo allenamento dei grigiorossi in vista del prossimo campionato di Serie A agli ordini di Davide Nicola.

Gabbiani, riporta il quotidiano Libertà, è in attesa di novità dal procuratore Matteo Preziosi. Settimane fa era emerso l'interessamento dell'Inter per la formazione Under 23 di Serie C, poi ridimensionato dallo stesso agente. Di recente anche una squadra spagnola ha sondato il terreno intorno al piacentino che non intende sbagliare la scelta iniziale della sua carriera.